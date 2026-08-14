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CHP'den Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi

CHP'den Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın partinin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Sarı, paylaşımında "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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