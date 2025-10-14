Haberler

MUSKİ Genel Müdürü, Muhtarlarla Toplandı

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Ortaca'da muhtarlarla bir araya gelerek içme suyu ve altyapı projelerini tanıttı. Bu yıl yatırım bütçesini 110 milyon liraya çıkaran Şengül, sorunları çözmek için muhtarlarla iş birliği önemine vurgu yaptı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik hazırlanan projelerin tanıtımı ve taleplerin toplanması için muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şengül, Ortaca Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlarla iş birliği içinde kente hizmet verdiklerini belirtti.

Ortaca'nın ihtiyaçlarının giderilmesi için geçen yıl 8 milyon lira olan yatırım bütçesini bu yıl 110 milyon liraya yükselttiklerini ifade eden Şengül, içme suyu ve altyapı problemlerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için il genelinde çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Şengül, bu konuda en büyük iş birliğini muhtarlarla sağladıklarını ifade etti.

Toplantıya, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve Genel Müdür Yardımcısı Meltem Sibel Tekeoğlu Kurtuluş katıldı.

Şengül ve beraberindeki heyet daha sonra Tezcan'ı makamında ziyaret ederek, altyapı sorunlarının bütüncül şekilde ele alınıp çözülmesi ve içme suyu sorunlarının giderilmesine yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

MUSKİ heyeti ardından Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
