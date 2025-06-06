Muş'un Malazgirt İlçesinde Kurban Bayramı Coşkusu
Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Kaymakam Göksu Bayram, Merkez Cami'de yapılan bayram namazında vatandaşlarla bir araya gelerek barış ve huzur temennileriyle bayramlaştı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah camilere akın etti.
Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın da vatandaşlarla bayram namazını kıldığı Merkez Cami'de, dualar edildi, Kurban Bayramı'nın İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.
Namaz sonrası cemaatle bayramlaşan Kaymakam Bayram, huzur ve birlik mesajları verdi.
Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel