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Muş'un Malazgirt İlçesinde 11 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

Muş'un Malazgirt İlçesinde 11 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 11 bin 641 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı. Kaymakam Göksu Bayram, öğrencilere başarı dileyerek tatillerini dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 11 bin 641 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Malazgirt İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Göksu Bayram, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerle sohbet eden, tavsiyelerde bulunan Bayram, karnelerini dağıtarak eğitim hayatlarında başarı diledi.

Bayram, "İlçemizde yaklaşık bin öğretmen ve 11 bin 641 öğrencimiz bugün yarıyıl tatiline girdi. Tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Tatilinizi dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmenizi tavsiye ediyorum." dedi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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