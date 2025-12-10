Haberler

Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, oğlundan uzun zamandır haber alamadığını belirtti.

Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Özcan, "Oğlum, senden hiç haber alamadık. Sizleri bekliyoruz. Atila oğlum, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Artık yeter." dedi.

Alaattin Koçhan ise oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını belirterek, "10 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum, bizi duyuyorsan çık gel. Biz de seni merak ediyoruz. Gelmenizi bekliyoruz. Başka çareniz yok. Bu süreçte devletimiz kararlı. İnanıyoruz ki bu işi başaracaklar ve biz de onların yanında olacağız. Sizin de gelmenizi bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
