Muş'ta şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu

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Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla 200 fidan dikildi.

Genç TEMA Öğrenci Topluluğu koordinasyonunda, Muş Orman İşletme Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi ve Uluslararası Öğrenci Topluluğunun işbirliğiyle ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da öğrencilerle fidan dikerek can suyu verdi.

Genç TEMA Öğrenci Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz, AA muhabirine, topluluğun koordinasyonunda şehitler anısına ağaç dikme etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında fidan diktiklerini belirten Kaymaz, şunları kaydetti:

"Rektör hocamızın katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve bugünlere gelmemizde etkisi olan şehitlerimizin, 15 Temmuz şehitlerimizin, deprem şehitlerimizin, Gazze, Filistin, Myanmar, Arakan ve Doğu Türkistan'da şehit düşen Müslüman kardeşlerimizin anısına hatıra fidanları diktik."

Afganistanlı öğrenci Ataullah Kalandari de "Buraya ağaç dikme etkinliği için geldik. Şehitler için her zaman dua ediyoruz. Namazlarımızda da dua ediyoruz. Bugün de çok güzel bir gün oldu. Şehitlerimizi hep birlikte andık." dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencisi Yasemin Akın ise "Genç TEMA Topluluğu ile aktif şekilde çalışmalar yapıyoruz. Şehitler anısına ağaç dikimi gerçekleştirdik. Yabancı uyruklu öğrencilerle tanışma fırsatı bulduk. Onlarla güzel bir etkinlik yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA