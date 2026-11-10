Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muş'ta şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla 200 fidan dikildi.

Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla 200 fidan dikildi.

Genç TEMA Öğrenci Topluluğu koordinasyonunda, Muş Orman İşletme Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi ve Uluslararası Öğrenci Topluluğunun işbirliğiyle ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da öğrencilerle fidan dikerek can suyu verdi.

Genç TEMA Öğrenci Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz, AA muhabirine, topluluğun koordinasyonunda şehitler anısına ağaç dikme etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında fidan diktiklerini belirten Kaymaz, şunları kaydetti:

"Rektör hocamızın katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve bugünlere gelmemizde etkisi olan şehitlerimizin, 15 Temmuz şehitlerimizin, deprem şehitlerimizin, Gazze, Filistin, Myanmar, Arakan ve Doğu Türkistan'da şehit düşen Müslüman kardeşlerimizin anısına hatıra fidanları diktik."

Afganistanlı öğrenci Ataullah Kalandari de "Buraya ağaç dikme etkinliği için geldik. Şehitler için her zaman dua ediyoruz. Namazlarımızda da dua ediyoruz. Bugün de çok güzel bir gün oldu. Şehitlerimizi hep birlikte andık." dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencisi Yasemin Akın ise "Genç TEMA Topluluğu ile aktif şekilde çalışmalar yapıyoruz. Şehitler anısına ağaç dikimi gerçekleştirdik. Yabancı uyruklu öğrencilerle tanışma fırsatı bulduk. Onlarla güzel bir etkinlik yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik14

Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

Ahmet Şık'ın eşi gözaltına alındı! İddia vahim
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok35

Trafikte gören şaştı kaldı! Devasa aracın sahibi bakın kim çıktı
Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma12

Günün karesi Serhat ilimizden
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz

Montella'yı duyurdular: Hayırlı uğurlu olsun
Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu18

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz22

Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı etiketleyip bu manzaraya isyan etti

Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözüne açıklık getirdi
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi14

Fabrika önünde infial yaratan görüntü
Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi

Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi