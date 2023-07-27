Muş'ta şehit Binbaşı Arslan Kulaksız anıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız, şehit düştüğü yerde anıldı. Şehit edilen teröristin yakalanmasıyla ilgili gelişmeler de yaşandı.

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız, şehit düştüğü yerde anıldı.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi Sibel Funda Kulaksız, 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 19.30'da gittikleri ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. PKK/KCK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin gerçekleştirdikleri hain saldırı sonucu Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit olurken, eşi Sibel Funda Kulaksız yaralandı. Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda; saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüpheliden 3'ü çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehadetinin 5'inci yıldönümünde, 10 şüpheliye yönelik olarak; 27 Temmuz 2020 günü Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 9 kişi tutuklandı.

Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altun, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu yere karanfil bıraktı.