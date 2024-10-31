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Muş’ta Riskli Gebelik Danışma Hattı Açıldı

Muş’ta Riskli Gebelik Danışma Hattı Açıldı
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Muş'ta, kadınların gebelik süreçlerini güvende geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla 'Riskli Gebelik Danışma Hattı' açıldı. Sağlık Müdürlüğü, danışma hattı aracılığıyla gebelere destek verecek, randevu planlamaları yapacak ve acil durumlarda hizmet sunacak.

Muş'ta, kadınların gebelik sürecini güvende geçirmeleri, normal doğum ve çocuk bakımı konusunda bilgilendirilmeleri için "Riskli Gebelik Danışma Hattı" açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, doğum oranının yüksek olduğu kentte, psikososyal desteğe ihtiyacı olan gebelere yardımcı olmak, sağlık durumlarının takibini yapmak, hastane randevularını planlamak ve acil durumlarda ambulans hizmeti sunmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda geçen hafta "Riskli Gebelik Danışma Hattı" birimini oluşturan Sağlık Müdürlüğü, burada 4 hemşire ve ebeyi görevlendirdi.

Kadınların birime kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak için sosyal medya platformlarından bilgilendirmeler yapan müdürlük, doktorlardan da desteğe ihtiyacı olanları buraya yönlendirmelerini istedi.

Muş Devlet Hastanesi bünyesindeki 12 kişi kapasiteli "Anne Oteli"ni de yenileyen, daha aktif kullanılmasını sağlayan İl Sağlık Müdürlüğü, bu çalışmalarla kadınların gebelik sürecini güvende geçirmelerini sağlamayı hedefliyor.

"Acil durumlarda sevk ve nakil işlemlerini hızlandırıyoruz"

Muş Sağlık Müdürü Uzman Dr. Besim Hacıoğlu, AA muhabirine, kentte vatandaşların daha nitelikli sağlık hizmeti almalarına yönelik bazı projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Gebelik sürecinde kadınlara destek vermek, sorunlarını hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini dile getiren Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 'Riskli Gebelik Danışma Hattı' birimini açtık. Hastalarımız 0 537 337 67 01 numaralı hattı arayarak gerekli desteği alabiliyor. 7 gün 24 saat açık olan birimimizde randevu almakta zorlanan gebelerimize randevu planlaması yapıyoruz. Ayrıca, acil durumlarda, 112 Komuta Merkezi ile koordineli çalışarak sevk ve nakil işlemlerini hızlandırıyoruz. Ulaşımda sorun yaşayan veya kışın yolları kapanan köylerdeki riskli gebelerimizi 'Anne Oteli'ne yönlendiriyoruz."

Eğitim faaliyetlerine de ağırlık verdiklerini, kadınları sürekli bilgilendirdiklerini anlatan Hacıoğlu, "Annelere, gebelik öncesi ve sonrası psikososyal destek sağlıyoruz. Eğitimler düzenliyoruz ve normal doğum hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Hedefimiz, riskli gebelere kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak, kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak. Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı'mıza ve Vali'mize teşekkür ediyorum." dedi.

Kadınların danışma birimi hakkında bilgi sahibi olması için gerekli tanıtım çalışmalarını yaptıklarını belirten Hacıoğlu, doktorların da hastalarına bu konuda bilgilendirme yaptığını, gerekli yönlendirmeleri sağladığını sözlerine ekledi.

"İlk çağrımızı hamile bir kadının eşinden aldık"

Danışma hattında görev yapan hemşire Kübra Esmer de 7 gün 24 saat hamile kadınlara hizmet verdiklerini ifade etti.

Güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Esmer, şunları kaydetti:

"Randevu almada problem yaşayanlara yardımcı oluyoruz. Gebe takibini yapıyoruz. Gebe Okulu'nda da bilgilendirmeler yapıyor, eğitimler veriyoruz. Riskli gebeleri otelimize yönlendiriyoruz. Hattımıza gelen ilk çağrıyı paylaşmak istiyorum. Bir gebe kadının eşi çağrı hattımızı arayarak, eşinin hep uyuduğunu ve çocuklara kendisinin baktığını, bu nedenle işe bile gidemediğini aktardı. Biz de konu hakkında gerekli yönlendirmeyi yaptık. Ayrıca kadına psikososyal destek hizmeti verdik. Sorunlarını bu şekilde çözüme kavuşturduk."

Anne Oteli'nde kalan Elif Kutbay da hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, "Burada çok rahat ettim. Çocuğum bir gün yoğun bakımda kaldı. Sonra serviste tedavisine devam edildi. Ben de otel sayesinde çocuğumun yanında kalabildim. Böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum. Görevliler yönlendirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

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