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Muş'ta öğrencilerin atıl malzemelerden yaptığı ürünler sergilendi

Muş'ta öğrencilerin atıl malzemelerden yaptığı ürünler sergilendi
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Muş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atıl malzemeleri geri dönüştürerek hazırladıkları ürünleri okul bahçesinde sergiledi. İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, serginin öğrencilere üretme ve topluma katkı sağlama bilinci kazandırdığını belirtti.

Muş'ta Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atıl malzemelerden hazırladıkları ürünler sergilendi.

Okul bahçesinde düzenlenen sergide, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri tarafından atıl malzemelerin geri dönüştürülmesiyle hazırlanan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, mesleki ve teknik eğitim alanında yürütülen çalışmaların topluma tanıtılması, yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Sergide birbirinden güzel eserlerin olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin burada sadece öğrenmediklerini aynı zamanda eğlendiklerini ve üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını görüyoruz. Diğer öğrencilerimizi ve kıymetli velilerimizi de buraya davet ediyoruz. Çocuklarımız burada bir şeyler üretirken hem öğreniyor, hem kendilerini geliştiriyor, hem psikolojik olarak rahatlıyor hem de topluma aidiyet duygularını güçlendiriyorlar."

Bu tür sergilerin öğrencilere önemli katkı sağladığını belirten Altay, "Öğrencilerimiz, ürettikleri ürünleri toplumla paylaşmanın sevincini yaşıyor. Burada sergilenen ürünlerin bazıları velilerimiz ve vatandaşlarımız tarafından satın alınıyor. Böylece öğrencilerimiz, ürettiklerinin aynı zamanda maddi bir karşılığının olabileceğini öğreniyor" dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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