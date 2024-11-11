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Muş'ta Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Muş'ta Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
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Muş'un Malazgirt ilçesinde, 'Geleceğe Nefes Ol' temasıyla fidan dikme etkinliği yapıldı. Kaymakam Göksu Bayram, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunun bahçesinde "Geleceğe Nefes Ol" temasıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Göksu Bayram, kurum amirleri, öğrenci ve diğer katılımcılarla fidan dikti.

Bayram, yurtta kalan öğrencilerle fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, gençlerin çevreye duyarlı olması ve doğayı koruma bilincine sahip şekilde yetişmelerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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