Muş'ta metruk evde asılı bulunan çocukların bedeninde istismar izine rastlanılmadı

MUŞ Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Varto ilçesinde metruk evde ipte asılı bulunan 8'inci sınıf öğrencileri P.A. (14) ve Z.T.'nin (14) bedeninde cinsel istismar, darp ve cebir izine rastlanılmadığını açıkladı.

Varto ilçesinde 18 Ocak günü meydana gelen olayda, Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri P.A. ve Z.T., akşam saatlerine kadar eve gitmeyince yakınları şüphelenip, aramaya başladı. P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, kızı ve arkadaşını ipte asılı buldu. Cemal A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, P.A. ve Z.T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni, otopsi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından kızların cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. P.A., Varto Cemevi'nde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Z.T.'nin cenazesi ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi Bağlıisa köyüne götürülerek toprağa verildi.

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Çocukların ölümüyle ilgili Muş Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden yazılı açıklama yapıldı. Çocukların bedeninde cinsel istismar, darp ve cebir izlerinin bulunmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Ocak 20024 tarihinde Muş ili Varto ilçesinde metruk bir evde iki kız çocuğunun iple asılmış halde bulundukları vakada; olay tarafımızca takip edilmiş, soruşturma dosyasında an itibariyle toplanan delil ve bulguların müteveffa çocukların bedeninde cinsel istismar, darp, cebir gibi izlerin bulunmadığını, olay yerinde bulunan bulgu ve delillerin şimdilik olayın ası suretiyle intihar olduğuna işaret ettiğini, toksikolojik (zehirlenme, uyuşturucu ve uyarıcı madde) incelemenin henüz sonuçlanmadığını kamuoyuyla paylaşma gereği doğmuştur. Bir kez daha yaşamını yitiren çocukların ailelerine başsağlığı diler, olayın takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız."