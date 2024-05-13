Muş'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Muş'ta dün gece yüksek kesimlerde görülen kar ve tipi, köy yolunda ulaşımı aksattı.

İl Özel İdaresinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün gece saatlerinde 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

Üçevler köyünden Muş merkeze gelen minibüsteki 6 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendiren İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açarak minibüsün yola devam etmesini sağladı.