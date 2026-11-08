Muş'ta kar kalınlığı yarım metreyi buldu, Bitlis'te yüksek kesimler beyaza büründü

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MUŞ/ Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü.

Muş'ta etkili olan kar, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nın Çavuştepe mevkisinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışması yürüttü.

Bitlis

Bitlis'te de üç günden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis- Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ahlat ilçesinde beyaza bürünen çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Uğur Kırmacı, günlerdir hava sıcaklığının düştüğünü, akşam saatlerinde de kar yağışının başladığını söyledi.

Kaynak: AA