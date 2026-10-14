Haberler

Muş'ta kadınlara bağımlılık riskine karşı aile içi iletişim semineri verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta kadınlara yönelik seminerde çocuklarla sağlıklı iletişim ve bağımlılık riskine karşı erken önlem konuları ele alındı. Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl, uyuşturucuyla mücadelenin ailede başladığını, aile içi iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Muş'ta "Gençliğine İyi Bak 3: Ailene Sahip Ol Projesi" kapsamında kadınlara yönelik seminer düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen seminerde, çocuklarla sağlıklı iletişim kurma, ergenlik döneminin özelliklerini tanıma ve bağımlılık riskine karşı erken önlem alma konuları ele alındı.

Dernek Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl'ün verdiği seminerde, uyuşturucuyla mücadelenin ailede başladığına dikkat çekilerek aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların duygusal ihtiyaçlarının anlaşılması ve erken farkındalığın önemi anlatıldı.

Bingöl, çocuklarla sağlıklı iletişimin yalnızca onları dinlemekle sınırlı olmadığını, duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmayı, yargılamadan yaklaşmayı ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmayı da gerektirdiğini belirtti.

Çocukların ailelerinden destek görebilmelerinin, kendilerini güvende hissetmelerinin ve yaşadıkları sorunları rahatlıkla paylaşabilmelerinin önemini vurgulayan Bingöl, aile içinde güvene dayalı ilişkiler kurulmasının riskli durumların erken fark edilmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Ailelerin çocuklarının yaşamındaki değişimleri ön yargısız biçimde değerlendirmeleri, onlarla açıkça konuşmaları ve riskli durumlarda profesyonel destek almaktan çekinmemeleri gerektiğini ifade eden Bingöl, bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaların önemini vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadelenin ailelerin yanı sıra eğitim kurumlarının ve toplumun da ortak çabasını gerektirdiğini anlatan Bingöl, çocukların kendilerini anlaşılmış ve desteklenmiş hissettikleri güvenli aile ortamlarının güçlendirilmesinin sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş

Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki

Halk TV'nin firari patronu hedef gösterdi! CHP'den tepki geldi
Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
Akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderdi, hapis cezası aldı! Yargıtay kararı onadı

Akrabasına bir günde 45 mesaj attı! Hapis cezası onandı
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
Manisa'da ameliyatta karnında spanç unutulduğu ortaya çıkan kadın 4 yıldır acı çekiyor! 2 doktora dava açıldı

Safra ameliyatında karnında unutulmuş! Bağırsağını delip girmiş
Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde çıkışı