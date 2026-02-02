Haberler

Muşlu kadınlar Halk Eğitim Merkezi'nde terzilik öğreniyor

Muşlu kadınlar Halk Eğitim Merkezi'nde terzilik öğreniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen terzilik kursuna katılan kadınlar, el becerilerini geliştirerek kendi dikiş projelerini hayata geçiriyor. Usta öğreticiden aldıkları eğitimle dikiş makineleri kullanımı ve profesyonel teknikler konusunda yetkin hale geliyorlar.

Muş'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılan kadınlar, terzilikte el becerilerini geliştiriyor.

Kursa kayıt yaptıran kadınlar, usta öğreticilerden aldıkları eğitimle terziliğin inceliklerini öğreniyor.

Usta öğretici Haskız Köse, 50 kursiyerin katıldığı terzilik kursunda kadınların el becerilerini geliştirdiğini söyledi.

Kursun amacının kadınların hem evlerinde hem de günlük hayatlarında işlerini kolaylaştırmak ve üretkenliklerini artırmak olduğunu belirten Köse, şunları kaydetti:

"Eğitimden sonra belgelerini alıp isteyen bu işi yapar, isteyen usta öğretici olabilir, isteyen de kendi özel dikiş atölyesini açabilir. Kursiyerler, aldıkları eğitim sayesinde geri dönüşümden yeni ürünler yapmayı öğrenirken, aynı zamanda hem kendi hem de anne ve çocuklarının kıyafetlerini dikme becerisi kazanıyor. Kurs sonunda, dikiş makinesi kullanımından profesyonel tekniklere kadar birçok alanda yetkin hale geliyorlar."

Kursiyerlerden Hivda Yıldız ise 4 aydır kursa geldiğini ifade ederek, "İlk etapta 61 yaşındaki anneme elbise diktim. Şu an daha işlemleri bitmedi. Bittiğinde de inşallah anneme giydiririm. Ona sürpriz yapmak istiyorum. Umarım beğenir. Kurs sayesinde hayalim gerçekleşeçek." dedi.

Miyesser Kök de kursta terzliği öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı

Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İslam Memiş tarih verdi
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...