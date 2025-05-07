Muş'ta İlk Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Muş'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 300 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Kent merkezindeki spor salonunda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, hafızların ulaştığı seviyeyi hayranlıkla izlediğini söyledi.

Hafız adaylarını yetiştiren hocalarına ve ailelerine teşekkür eden Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah sizleri Kur'an-ı Kerim'in koruyucusu yaptı. Bu büyük bir şeref ama aynı zamanda üzerimize düşen çok büyük bir sorumluluktur. Artık birer hafızsınız. Bulunduğunuz köyde, okulda, mahallede, camide, nerede olursanız olun toplumun örnek gösterdiği insanlar olacaksınız. Her hareketiniz, her sözünüz mercek altında olacak. Hafız kimliğine yakışır bir hayat sürmeniz gerekiyor. Herkese karşı güzel konuşmalı, iyi davranmalısınız. Bunun için çok okuyun. Sadece dini ilimlerde değil, tüm alanlarda kendinizi geliştirin. Bilginizle, ahlakınızla ve duruşunuzla topluma yön veren bireyler olun."

Programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, çok özel ve anlamlı bir gün yaşadıklarını belirtti.

Hafızların sorumluluklarına değinen Şahin, "Muş'ta ilk kez hafızlık icazet merasimi tertip edildi. Bu sadece bir merasim değil aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e hizmetin, sabrın ve gayretin taçlandığı çok kıymetli bir andır. Peygamber Efendimiz, 'Ümmetimin en şereflileri hafızlardır.' buyuruyor. Bugün burada karşımızda duran hafızlarımız, Muş'un şeref tablosudur." diye konuştu.

"Bu tablo Kur'an-ı Kerim'e duyulan sevginin göstergesidir"

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir de Muş'ta tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, 300 öğrenciye hafızlık icazetini verdiklerini söyledi.

Demir, "Bu töreni özel kılan Muş'ta ilk kez böyle bir toplu hafızlık icazet merasiminin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Vatandaşlarımız salonu tamamen doldurdu, bazı kardeşlerimiz yer bulamadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Bu tablo, hafızlığa verilen değerin ve Kur'an-ı Kerim'e duyulan sevginin göstergesidir. Muş'ta hafızlık geleneği açısından bugün bir dönüm noktası yaşandı. İnşallah bu güzel tablo devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda ikinci olan Hamit Avşar Karaca ile Türkiye finalisti Ali Kızılkaya'nın Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiği programda, evlatları hafız olan anne ve babalar büyük sevinç yaşadı.

Öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona eren programa, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kurum amirleri ve davetliler katıldı.