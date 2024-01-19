Muş'ta İki Öğrenci İpte Asılı Halde Ölü Bulundu

Muş'un Varto ilçesinde, Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşlarındaki P.A. ve Z.T., P.A.'nın babasına ait metruk evde iple asılmış halde ölü bulundu. İki kız çocuğunun şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

İKİ KIZ ÇOCUĞU İPLE ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 17.00 sıralarında Varto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ve Z.T.'nin akşam olmasına rağmen evlerine gitmemeleri üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama sonucunda P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, iki kız çocuğunu da ipte asılı halde buldu.

KIZ ÇOCUKLARININ YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 çocuğun da yaşamını yitirdiği belirlenirken, haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

ŞÜPHELİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, önce Varto Devlet Hastanesi'nin morguna, daha sonra ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.