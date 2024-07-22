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Muş'ta bir köy karantinaya alındı

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Muş Merkeze Bağlı Kumluca Köyü, şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine 21 günlük karantinaya alındı. Köyde aşılamalar yapıldı ve önlemler alındı.

Muş'ta bir köy karantinaya alındı

MUŞ - Muş'ta bir köy, şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Muş Merkeze Bağlı Kumluca Köyü, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine 21 günlük karantinaya alındı.

Köyde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, 600 büyükbaş hayvanın hastalığa karşı aşılaması yapıldı.

Şarbon hastalığına karşı serbest çalışan veteriner hekimler ve sağlık çalışanlarından gelen tüm ihbarları titizlikle değerlendiren veteriner hekimler, öncelikle hastalığın kaynağını tespit etmeye yönelik çalışmalar başlatarak hastalık kaynağı olarak şüphelenilen hayvanlar veya etleri imha etti.

Köyde bulunan yetiştiricilere şarbon hastalığı hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, hastalığın görüldüğü bölge ve bu bölge ile ortak mera ve su kullanımı olan riskli bölgelerde bulunan hayvanların tamamı öncelikli olarak aşılandı.

Şarbon hastalığının tespit edildiği köyde vatandaşlara bilgiler veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Veteriner Hekimlerinden Selami Kaşıkara, köyde 21 günlük karantinanın başlatıldığını ifade ederek, "Hastalığın ilk çıktığı nokta meralar oluyor. Tabi bu meradan bulaşma sağlanıyor. Meradan hayvana ilk bulaştığında hayvanda ani ölüm görülüyor. Ani ölümünden sonra doğal deliklerden kan gelmesiyle kesin şarbon hastalığı olarak değerlendiriyoruz. Hayvanın kesinlikle içinin açılmasını, organlara bakılmasını istemiyoruz. Çünkü bu doğada en az bin yıl yaşayan bir bakteridir. Doğaya saçıldığı zaman bütün canlılar, hem memeliler hem insanlar tehlike altında olabiliyor. Tabi bunun tespitini yapmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurduğunuzda ekiplerimiz buraya geliyor ve karantina başlatıyorlar. Numunemizi Elazığ Kontrol Laboratuvarı enstitüsüne gönderiyoruz. Burada pozitif çıktıktan sonra köy karantinaya alınıyor. 21 gün karantina dönemi var. Köyden 21 gün boyunca hayvan girişi, çıkışı, alış, satışı herhangi bir şekilde meraya çıkışı yasaklanıyor. Bundan sonra ölen hayvanlar kesinlikle etinin yenilmemesini istiyoruz. İnsanlara bulaşma riski var, ölüm riski var. Ölen hayvanların derin bir çukura gömüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şarbon hastalığının temas yolu ile insanlara da bulaştığını söyleyen Kaşıkara, "Karantina süresi sonunda herhangi bir hastalıkla rastlanmasa karantina kaldırılıyor ve tekrardan giriş-çıkışlar, hayvan sevkiyatları kaldığı yerden devam edecek. Eğer üreticimizin bir zararı varsa, fiyat değerinde bu hayvanın zararı bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Karantina çıkan bölgede 5 yıl boyunca sürekli aşılama devam etmektedir. Karantina olmayan bölgeler, hastalık çıkmayan bölgelerde de üreticilerimizin aşı yapmalarını, yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Şarbon hastalığı zor bir hastalık, insanlara geçen bir hastalık. Özellikle deri şarbonu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Şarbonlu ete, hayvana, şüphelendiğiniz bir hayvana, ani ölmüş bir hayvana kesinlikle dokunmamaları, etini kesmemeleri, kanıyla direkt temasta bulunmamaları gerekmektedir. Sağlık İl Müdürlüğü'ne ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne haber vermeleri vatandaşlarımız için en acil durumudur" dedi.

Büyükbaş hayvanlarını karantinaya aldığını söyleyen çiftçilerden Erkan Korkmazer, yapılan aşılamalardan sonra hayvanlarda iyileşmenin başladığını ifade ederek, "Köyümüzde 10 gündür başlayan bir şarbon vakasından dolayı ortalama 30-40 hayvanımız telef oldu. Hemen Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaatta bulunarak bunun önlemini aldık. Gelen ekipler bütün hayvanları aşıladılar. Yapılan aşılamadan sonra hayvanlarda her hangi bir ölüm yaşanılmadı, bu da yapılan aşının yüzde yüzlük bir sonuç garantisi. Şuan da hayvanlarımız karantinada bir hafta daha karantinada olacak. İnşallah bu şarbon hastalığı köyümüzde ve tüm her yerde bitecek çiftçilerimiz de artık böyle dramatik olayı yaşamazlar. Ricamız hayvanı telef olan çiftçilerimiz hemen Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi versinler. Hayvanlarını öyle rast gele bırakmasınlar diğer hayvanlara bulaşmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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