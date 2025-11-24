Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda devam eden programda Vali Avni Çakır, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, bir ülkenin ruhuna işleyen, geleceğini yoğuran görevlerden biri olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin, en hassas dönemlerinde çocukların yüreklerine dokunan, onların dertlerini dinleyen ve ihtiyaç duyduklarında elinden tutup yol gösteren birer rehber olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bir öğrencinin hayal kurmasına kapı açan, bir gencin kaderini değiştiren, toplumların geleceğini şekillendiren en güçlü ışık öğretmenlerdir. Tüm dünyada görüyoruz ki eğitim sorunlarını çözen milletler yalnızca okullarını değil, aynı zamanda ekonomilerini, sağlık sistemlerini, bilimsel üretimlerini, toplumsal düzenlerini de güçlendirmişlerdir çünkü kaliteli eğitim kalkınmanın, özgüvenin ve bağımsızlığın temelidir. Bir ülkeyi taşıyan, çağdaş uygarlık seviyesine çıkaran itici güç eğitimdir. Bu gücün gerçek taşıyıcıları ise öğretmenlerimizdir."

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise "Tüm meslektaşlarıma sağlık, afiyet ve muvaffakiyetler, emekli olan meslek büyüklerime sağlık ve huzur diliyorum. Başta maarif davası uğruna şehadet şerbetini içmiş öğretmenlerimize, mesleğin hakkını verip huzur içinde vefat etmiş meslektaşlarımıza, tüm şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ve emekli iki öğretmene plaket verilmesiyle son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.