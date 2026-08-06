Muş Ovası'nda karpuz hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Muş Ovası'nda yetiştirilen karpuzun hasadına başlandı.

İşçiler tarafından tarlalardan toplanarak araçlara yüklenen karpuzlar, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden gelerek Muş'taki karpuz tarlasında çalışan Hasan Sağ, özenle yetiştirilen karpuzun hasadına başladıklarını söyledi.

Hava sıcaklığının artması nedeniyle zorlandıklarını belirten Sağ, "Günde 10-20 tır arasında karpuz yüklüyoruz. Sezon çok güzel gidiyor, karpuz verimi oldukça iyi. Sıcak havada çalışıyoruz ama tarlada karpuz kesip yediğimizde yorgunluğumuz gidiyor. Karpuz hem serinletiyor hem de tadı gerçekten çok güzel." dedi.

İşçilerden Onur Yabalak ise Muş karpuzunun farklı aroma ve lezzetiyle öne çıktığını dile getirdi.

Bu özellikleri sayesinde karpuzun iç piyasada talep gördüğünü anlatan Yabalak, "Karpuzları tırlara yükleyip Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerindeki illere gönderiyoruz. Sıcak havada çalışmak zorundayız. Yorucu oluyor ama işimizi severek yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA