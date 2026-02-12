Haberler

Amasya İl Müftüsü Yavuz göreve başladı

Amasya İl Müftüsü Yavuz göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Müftülüğünden Amasya'ya atanan İbrahim Yavuz, göreve başladı. Cübbesini giyerek dualar ettiren Yavuz, Amasya'da olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Muş Müftülüğünden Amasya'ya atanan İbrahim Yavuz, göreve başladı.

Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilmesinin ardından Yavuz cübbesini giydi.

Yavuz, Amasya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Rabbimden bizleri mahcup etmemesini ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etmesini niyaz ediyorum." dedi.

İl Müftülüğündeki törene, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı ve müftülük personeli katıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey...
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı

Sahnedeki sözleri için açılan soruşturmada karar verildi
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı

Ayaklarından asılıp işkence edilen Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey...
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Ünlü oyuncunun cenazesinde gözyaşları sel olup aktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı