Üye Girişi
Haberler

Murat Kurum: Halkımız İnancının Gereğini Doya Doya Yaşamalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Caferi Derneği ziyaretinde, halkın inancını özgürce yaşaması gerektiğini vurgulayarak, belediyecilik hizmetlerinde adalet ve eşitlik sağlayacaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum, Caferi Derneği ziyaretinde, "Halkımız inancının gereğini doya doya huzurla, korkusuz bir şekilde yaşamalıdır. Biz bu anlayışla belediyecilik hizmetlerinde herkese eşit davranacak ve adil olacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kurum, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam Küçükçekmece'deki Caferi Derneğini ziyaret etti.

Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz ve Caferi-Der Başkanı Hasan Babür ile bir araya gelen Kurum, yapımı devam eden Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi.

Burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un farklı renk, ton ve özelliklerden oluştuğunu ve bu ahenkten dolayı kimsenin kınanıp ötekileştirilemeyeceğini belirten Kurum, "Hiç kimse endişe duymasın. Bu çeşitlilik İstanbul kültürünü yok etmez. Bilakis bu kültürümüzü zenginleştirir ve daha dinamik hale getirir, bereketli yapar." ifadesini kullandı.

İstanbul'da dini özgürlüklerin sonuna kadar yaşanabildiğini ve tersi bir durumun İstanbul'u boğacağını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Fetihten önce İstanbul baskıcı bir idarenin elinde nefes alamaz hale gelmişti. ve Fatih Sultan Mehmet şehre girer girmez, herkesin inancını yaşaması konusunda kayıtsız bir özgürlük vadetmiş, bunun teminatını orada yaşayan halka vermiştir. Bunun üzerine halk Fatih Sultan Mehmet'i bağrına basmış ve kendilerini zulümden kurtardığı için minnet duymuşlardır. İşte bu anlayışın mirasçısı olarak diyoruz ki kimse inancından ve inancını yaşamaktan dolayı kısıtlanamaz. Halkımız inancının gereğini doya doya huzurla, korkusuz bir şekilde yaşamalıdır. Biz bu anlayışla belediyecilik hizmetlerinde herkese eşit davranacak ve adil olacağız."

"Biz laf üretmeyecek, iş yapacağız"

Murat Kurum, her geçen gün büyüyen İstanbul'da yaşamın, gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapılamamasından dolayı giderek zorlaştığına dikkati çekerek, "Bu zorluğu ve zorlukları tecrübemizle, birikimimizle ve sizlerle birlikte aşacağız. Biz laf üretmeyecek, iş yapacağız. Bizim işimiz bu." sözlerini sarf etti.

Hizmet anlayışlarında kimseyi ötekileştirmeyeceklerini dile getiren Kurum, "Bizim derdimiz de davamız da işimiz de İstanbul olacak, İstanbulluya hizmet olacak, herkesin belediyecilik hizmetlerinden eşit yararlanması esasına göre olacak. Toplumsal hiçbir kesim, sosyal, kültürel ve dini yapı ikincil planda olmayacak." diye konuştu.

Hazreti Ali'nin, "Halk iki sınıftır. Birincisi dinde senin kardeşindir. İkincisi de yaratılışta senin kardeşindir. Hepsine adaletli ol, adil davran. Ne olursa olsun adaleti elden bırakma" sözünü hatırlatan Kurum, "Herkes bizim biriciğimizdir, özümüzdür, canımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat Kurum İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title