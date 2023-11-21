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Murat Evgin Konserinde Bebek Manço Sürprizi

21 Kasım 2023 12:05 , Son Güncelleme: 12:07 Güncel Haberler Abone Ol

Murat Evgin'in yoğun ilgi gören konserinde, Barış Manço'nun hayranı olan bir kişi tarafından Manço'nun bebeği hediye edildi. Evgin, konser sonrasında bebek Manço ile fotoğraf çektirdi. Konseri izleyenler arasında Ressam Devrim Erbil ve Prof. Dr. Mehmet Sungur da vardı.