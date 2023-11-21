Murat Evgin Konserinde Bebek Manço Sürprizi
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Murat Evgin'in yoğun ilgi gören konserinde, Barış Manço'nun hayranı olan bir kişi tarafından Manço'nun bebeği hediye edildi. Evgin, konser sonrasında bebek Manço ile fotoğraf çektirdi. Konseri izleyenler arasında Ressam Devrim Erbil ve Prof. Dr. Mehmet Sungur da vardı.
Yoğun ilgi gösterilen konserinde Murat Evgin, verilen sürpriz hediye karşısında çok duygulandı.
Bebek Manço ile poz verdi
Soğuk havaya rağmen İstanbulluların ilgi gösterdiği konserinde sadece Barış Manço şarkıları söyleyen Murat Evgin'e, Manço'nun Kamuran isimli sıkı hayranı Barış Manço'nun bebeğini armağan etti. Evgin, konser bitiminde bebek Manço ile objektife poz verdi.
Sanatçının konserini izleyenler arasında Ressam Devrim Erbil, Prof. Dr. Mehmet Sungur da vardı.
Kaynak: Magazinkolik / Güncel