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Murat Emir, İstanbul Başsavcılığının TCK 217/A uyarısına dezenformasyon kılıfı dedi

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Murat Emir, İstanbul Başsavcılığının TCK 217/A uyarısına dezenformasyon kılıfı dedi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Başsavcılığının fon soruşturmasında gerçeğe aykırı bilgi paylaşanlar hakkında adli işlem yapılacağı uyarısını eleştirdi. Emir, sosyal medya paylaşımında TCK 217/A sopası gösterilerek toplumun hapisle tehdit edildiğini belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Başsavcılığı'nın "fon soruşturması" kapsamında gerçeğe aykırı bilgi paylaşanlar hakkında adli işlem yapılacağını bildirmesine ilişkin,"Asrın vurgununda dezenformasyon kılıfıyla gerçeği örtbas etmeye harcadığınız bu muazzam mesaiyi, tüm aktörleri ve ilişkileri ortaya çıkarmaya harcasaydınız adalet çoktan tecelli etmişti" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Önce hesaplar kapatıldı, şimdi de aba altından 'TCK 217/A' sopası gösterilerek toplum hapisle tehdit ediliyor. Asrın vurgununda dezenformasyon kılıfıyla gerçeği örtbas etmeye harcadığınız bu muazzam mesaiyi, tüm aktörleri ve ilişkileri ortaya çıkarmaya harcasaydınız adalet çoktan tecelli etmişti. Bu defa hakikati karartmaya gücünüz yetmeyecek."

Kaynak: ANKA
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