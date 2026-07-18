Murat Emir'den Kesk'in "Adalet Nöbeti"Ne Destek: "Bu Zulme, Bu Zalimlere Asla Boyun Eğmeyeceğiz"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "adalet nöbeti"ndeki KESK üyelerini ziyaret etti. Murat Emir, "Sizin mücadeleniz bizim de mücadelemizdir. Bu zulme, bu zalimlere asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen 4 bin 259 Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) üyesi kamu emekçisi için sendika genel merkezinde "adalet nöbeti" eylemi yapan KESK üyelerini, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ziyaret etti.

Murat Emir, burada yaptığı konuşmada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ileterek, şunları söyledi:

"15 Temmuz darbe girişiminin hala siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı. Hala bir savcı çıkıp 15 Temmuz darbesinin arkasındaki siyasi gücü araştırma cesareti gösteremedi. Çünkü 15 Temmuz darbesinin yardım ve yatakçılığını yapan siyaset, AKP siyasetidir. Onlar devleti, orduyu, yargıyı, tüm kurumları FETÖ'ye teslim ettiler ve sonunda da o darbeden yararlanmayı tercih ettiler. Darbeyi fırsata çevirdiler, elleri değmişken FETÖ'cülerle birlikte, FETÖ'cü zannettikleri solcuları, demokratları, ilericileri ve emekçileri de işinden ettiler. Ve bu süreçte on yıldır bir hak mücadelesi, bir emek mücadelesi veriliyor. Danıştay'ın birbiriyle çelişen kararları yüzünden hala görevlerine dönemediler. Öylesine bir adaletsiz süreçten geçiyoruz ki, öylesine emekçinin yaşamına, ekmeğine kastetmiş bir iktidar var ki, on yıl içerisinde otuzdan fazla emekçi kardeşimiz yaşamını yitirdi ama yaşamını yitirdikten sonra görevlerine iade edildi. Bu emekçilerimiz hastalandıklarında sosyal güvenceleri olmadığı için hekime ulaşamadılar. Sağlık hakkına erişemediler. Yurt dışına dahi çıkamadılar. Böylesine bir zulmü reva görenler, on yıl sonra darbeyle yüzleşmediler. Darbeyi fırsat bildiler tek adam rejimini inşa ettiler."







"BU DARBENİN YARDIM VE YATAKÇISI, HAZIRLAYICISI AKP İKTİDARIDIR"







Eski yol arkadaşlarıyla sanki şimdi hesaplaşmış gibi yapıyorlar ve daha iki gün önce 15 Temmuz'da timsah gözyaşları döktüler. Ama bu darbenin yardım ve yatakçısı, hazırlayıcısı AKP iktidarıdır. Sonuna kadar kullandılar ve bugün de hala Türkiye'yi OHAL rejimi altında, fiili OHAL rejimi altında yönetmeye devam ediyorlar. İşte biz buna karşı KESK'li emekçilerle, bütün emekçilerle, tüm halkımızla birlikteyiz. Bu tek adam rejimine, demokrasinin rafa kaldırılmasına, anayasanın ilga edilmesine, yasaların tanınmamasına, mahkemelerin her türlü muhalif saydıkları kişi ve kurum üzerinde her türlü siyasi operasyonu yapmasına, siyasi darbe yapmasına karşı hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. O yüzden sizin bu birlikteliğiniz, mücadeleniz bizim de mücadelemizdir. O kadar korkuyorlar ki, o kadar panik halindeler ki, daha dün burada emekçilerimize aşırı şiddet uyguladılar. Orantısız güç uyguladılar. Coplarla, gazlarla müdahale ettiler. Gözaltılar yaptılar. Çünkü işçinin, emekçinin hakkını arayanın örgütlü gücünden korkuyorlar. Korksunlar. Hep birlikteyiz. Bu zulme, bu zalimlere asla boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA