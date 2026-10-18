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Murat Boz, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Nevruz Park'ta sahne aldı

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Murat Boz, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Nevruz Park'ta sahne aldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Murat Boz, dün akşam Nevruz Park'ta sahne aldı. Boz, sevilen şarkılarını seslendirirken parkı dolduran müzikseverler konsere eşlik ederek coşkulu bir akşam yaşadı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Murat Boz sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Boz, Nevruz Park'ta dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Boz, "Üzüleceksin", "İki Medeni İnsan" ve "Geri Dönüş Olsa" gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Nevruz Park'ı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.

Kaynak: AA
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