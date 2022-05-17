Murat Bakan 'Özel Harekat Ocakları Derneği'ni Meclis Gündemine Taşıdı - Haberler

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, ' Özel Harekat Ocakları Derneği'ni TBMM gündemine taşıdı. Derneğin Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın'ın beş çocuk annesi Sakine Külter'in işkence ile öldürülmesinin faili olarak tutuklandığını anımsatan Bakan, "Bu sivil toplum kuruluşu, silahlı güç/paramiliter yapılanma olduğu izlenimini vermekte, toplumda ise korkuya ve endişeye sebep olmaktadır" dedi. Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Özel harekat' isminin bir sivil toplum kuruluşu tarafından kullanılmasına kim, hangi gerekçeyle izin vermiştir" diye sordu.

Murat Bakan, Özel Harekat Ocakları Derneği ile ilgili Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Söz konusu derneğin Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın'ın Silopi ilçesinde 38 yaşındaki beş çocuk annesi Sakine Külter'in işkenceyle öldürülmesinin faili olarak tutuklandığını belirten Murat Bakan, önergesinde şunları kaydetti:

"'Özel harekat' ismi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Bakanlığınıza bağlı polis ve jandarma teşkilatı bünyesinde kurulmuş Özel Harekat Başkanlığı, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH) gibi özel ekiplerde silahlı kamu görevi yapanlar için kullanılmaktadır. Bir sivil toplum kuruluşunun bu ismi kullanmasına izin verilmesi, bu sivil toplum kuruluşunun silahlı güç/paramiliter yapılanma olduğu izlenimini vermekte, toplumda ise korkuya ve endişeye sebep olmaktadır."

"ÖZEL HAREKAT İSMİNİN BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU TARAFINDAN KULLANILMASINA KİM, HANGİ GEREKÇEYLE İZİN VERMİŞTİR"

CHP'li Bakan, Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:

- "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Bakanlığınıza bağlı polis ve jandarma teşkilatı bünyesinde kurulmuş Özel Harekat Başkanlığı, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH) gibi özel ekiplerde silahlı kamu görevi yapanlar için kullanılan 'özel harekat' isminin bir sivil toplum kuruluşu tarafından kullanılmasına kim, hangi gerekçeyle izin vermiştir?

Bir sivil toplum kuruluşunun, 'Özel Harekat Ocakları' adını alarak silahlı güç/paramiliter yapılanma olduğu izlenimini vermesini, toplumda korkuya ve endişeye sebep olmasını ülkenin güvenliğinden sorumlu bir bakan olarak nasıl açıklıyorsunuz?

'Özel Harekat Ocakları' adlı dernek hangi tarihte kimler tarafından kurulmuştur?

'Özel Harekat Ocakları' adlı derneğin merkezi neresidir? Hangi illerde şubeleri vardır ve kaç üyesi vardır? Derneğin yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri kimlerdir?

'Özel Harekat Ocakları' adlı derneğe ne kadar nakdi ya da ayni destek yapılmıştır? Derneğe 'bağış' adıyla ne kadar destek yapılmıştır? Bakanlığınız, 'Özel Harekat Ocakları' adlı derneğe STK'ler için ayrılan bütçeden destekte bulunmuş mudur? Bulunduysa ne kadardır?

'Özel Harekat Ocakları' adlı derneğin faaliyetleri nelerdir?

'Özel Harekat Ocakları' adlı dernek kamu yararına dernek midir?

'Özel Harekat Ocakları' adlı dernek bugüne kadar kaç kez denetlenmiştir? Bu denetimler kapsamında mevzuata aykırılık tespit edilmiş midir? Edildiyse hangi işlemler uygulanmıştır?"