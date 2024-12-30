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SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor

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Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde çatışmalar yaşanıyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/ Ypg'li teröristlerle çatışıyor.

SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor

TERÖRİSTLER,TİŞRİN BARAJI ÇEVRESİNE SALDIRILAR DÜZENLİYOR

PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin dış kesiminde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırılar düzenliyor.

SALDIRILARA KARŞILIK VERİLİYOR

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor

NE OLMUŞTU?

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekât bölgesi arasında kalan PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat 1 Aralık'ta ele geçirilmişti. Tel Rıfat'taki operasyonun ardından PKK kontrolündeki Münbiç'e Suriye Milli Ordusu tarafından 8 Aralık'ta operasyon başlatıldı. Yaklaşık 24 saat süren operasyonun ardından Münbiç, PKK/PYD'den kurtarıldı.

SMO güçleri, Münbiç'e saldıran PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

israil varken müslümanlar birbiriyle savaşıyor sacmalıga bak... abd israil ingiltere fransa bu ülkeler kazanclı cıkıyor hep .

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