Münbiç’te Bombalı Araçla Terör Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı
Suriye'nin Münbiç ilçesinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak eylemin PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.
Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç ilçesindeki Halep Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil yaralandı.
Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü PKK/ Ypg tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te, Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.