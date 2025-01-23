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Münbiç’te Bombalı Araçla Terör Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Münbiç’te Bombalı Araçla Terör Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı
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Suriye'nin Münbiç ilçesinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak eylemin PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç ilçesindeki Halep Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil yaralandı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü PKK/ Ypg tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te, Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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