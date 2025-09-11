Münbiç Halkı, PKK/YPG Saldırılarına Karşı Devletten Güvenlik İstiyor

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde yaşayan halk, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/ Ypg ve eski rejim unsurlarının düzenlediği saldırılar nedeniyle devletten korunma talebinde bulunuyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sık sık saldırılarına maruz kalan Münbiçliler, kentin güneyindeki Kafse ve Kayariye bölgelerinde saldırıların son bulmasını istiyor.

PKK/YPG, dün akşam saatlerinde roketatarlarla Münbiç'in güneyindeki Kafse ve Kayariye bölgelerinde sivillere yönelik saldırılar düzenledi, saldırılarda 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Terör örgütünün saldırılarında kardeşini kaybeden Muhammet İdris, AA muhabirine, "Dün akşamki saldırıda kardeşim hayatını kaybetti. Babama şarapnel parçaları isabet etti, ellerinden yaralandı. Diğer kardeşim ise hastanede tedavi altında ve durumu tehlikesini koruyor." dedi.

İdris, "Korkuyoruz, gidecek hiçbir yerimiz yok. Sadece güvenlik istiyoruz, huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

"Devletimizin bizi bu teröristlerden koruması gerekiyor"

Keyariye köyünden Abbud Rifai Abbud da terör örgütünün saldırıları sebebiyle güvenlik talebinde bulundu.

Abbud, PKK/YPG'nin günaşırı yaşlılara, kadınlara ve çocuklara saldırdığını belirterek, "Köyümüze yapılan saldırılardan dolayı durumumuzu devletimize şikayet ediyorum." dedi.

Saldırıların etkisiyle köylülerin zor durumda kaldığını ifade eden Abbud, "Biz, devletimizden güvenlik istiyoruz. Devletimizin bizi bu teröristlerden koruması gerekiyor. PKK ve eski rejim unsurları bir araya gelmiş. Biz, sürekli ateş altındayız. Dışarıya çıkacak durumumuz yok. Ne aracımız var ne de başka bir imkanımız." diye konuştu.

Abbud, "Dün gece köyümüze havan ve roketlerle saldırdılar. Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. İşimizden döndüğümüzde bu saldırılar gerçekleşti. PKK/YPG, topraklarla setler oluşturuyor, tüneller kazmaya devam ediyorlar. Üzerimizde insansız hava araçları uçuruyorlar. Devletimiz buna dikkat etmiyor, bizi savunmalı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma da seslenen Abbud, "Bunların DEAŞ'tan bir farkı yok. Bunlar teröristtir. Aynı eski rejim unsurları gibi Suriye halkına zarar veriyorlar. PKK, DEAŞ ve eski rejim unsurları birdir, hepsi teröristtir. ABD ve Araplar, bunları desteklememeli. DEAŞ siyah bayraklarla, PKK sarı bayraklarla aynı elbise içinde Suriye halkına karşı." dedi.