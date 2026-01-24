Haberler

Türk Kızılay Tekirdağ Merkez Başkanı Üğüden, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Türk Kızılay Tekirdağ Merkez Başkanı Mukadder Eren Üğüden, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Oylama, 15 Şubat Pazar'a kadar devam edecek.

Türk Kızılay Tekirdağ Merkez Başkanı Mukadder Eren Üğüden, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Üğüden, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Üğüden, "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçti.

"Haber"de Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" karesini tercih eden Üğüden, "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
