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Muhtarın bile haberi yok! Dikmen Mahallesi bir gecede "Sakarya" oldu, vatandaşlar şaşkına döndü

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Ankara'da Dikmen Mahallesi'nin isminin bir gecede değiştirilmesi gündem yarattı. Çankaya Belediyesi'nin hamlesi sonrası durumdan haberdar olmayan vatandaşlar, "Sakarya Mahallesi" yazılı tabelaları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Mahalle muhtarının bile haberdar olmadığı isim değişikliği sonrası vatandaşlar kararı yargıya taşıdı.

Ankara'nın en ünlü mahallelerinden biri olan Dikmen Mahallesi ile ilgili yaşanan gelişme kısa sürede gündem oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atıp Sivas'tan yola çıkarak Ankara'ya girdiği Dikmen sırtları şimdi yaşadığı isim değişikliğiyle gündemde. Çankaya Belediyesi'nin Dikmen Mahallesi'nin adını bir gecede "Sakarya" olarak değiştirmesi vatandaşları şaşkına çevirirken, durumdan mahalle muhtarının bile haberdar olmaması dikkat çekti.

GECE DEĞİŞEN TABELALAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI

Başkentte yaşayan vatandaşların yıllardır "Dikmen" olarak bildiği mahallenin adı Çankaya Belediyesi tarafından bir gecede "Sakarya" olarak değiştirildi. Değişiklikten haberdar olmayan vatandaşlar "Dikmen" yerine "Sakarya" yazan tabelaları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Muhtarın bile haberi yok! Dikmen Mahallesi bir gecede 'Sakarya' oldu, vatandaşlar şaşkına döndü

MAHALLE MUHTARININ BİLE HABERİ YOK

ATV'nin servis ettiği haberin en ilginç tarafı ise bu isim değişikliğinden mahalle muhtarının bile haberinin olmamasıydı. Yukarı Dikmen Mahallesi muhtarı Murat Nazlıcan, "Antalya'ya belediye ile birlikte seminere gitmiştim, orada duydum. Mecbur şuan 'Sakarya' Mahallesi Muhtarı olarak ifade edeceğiz artık kendimizi" diye konuştu.

Muhtarın bile haberi yok! Dikmen Mahallesi bir gecede 'Sakarya' oldu, vatandaşlar şaşkına döndü

TABELALARI TEK TEK DEĞİŞTİRMEYE BAŞLADILAR

Çankaya Belediyesi'nin isim değişikliği sonrası ekipler, tabelaları da tek tek değiştirmeye başladı. Şu anda bazı tabelalarda "Yukarı Dikmen" yazarken bazılarında ise "Sakarya" yazdığı görüldü.

Muhtarın bile haberi yok! Dikmen Mahallesi bir gecede 'Sakarya' oldu, vatandaşlar şaşkına döndü

VATANDAŞLAR KARARI YARGIYA TAŞIYOR

Mahallenin isim değişikliği ile kafası karışan aralarından çok sayıda taksicinin de bulunduğu vatandaşların kararı yargıya taşıdıkları öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Çankaya Belediyesi Ankara Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mert Yalçın:

Ben de o mahalledeyim. Tüm işleri halletmişler bi isim değişikliği kalmış herhalde.Millet gider Yukarı Dikmene bunlar gider Sakaryaya.

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