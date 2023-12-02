Muhtar, hastanede öldü
Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşanan olayda, Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz'ın tartışma sırasında tabancayla vurduğu Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan İsmail Algül ise başka bir hastaneye sevk edildi.
MUHTAR, HASTANEDE ÖLDÜ
Kütahya'nın Emet ilçesinde Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz'ın (35), aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurup ağır yaraladığı evli ve 3 çocuk babası Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan İsmail Algül ise hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Mehmet Duymaz'ın, borç- alacak meselesi nedeniyle Harun Kara ile tartıştığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.