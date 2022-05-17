Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

KIRŞEHİR (DHA) - ANKARA'da iterek çalıştırmak istediği otomobilinin altında kalıp yaşamını yitiren polis memuru Erol Yıldız (49), memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Bir dönem Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Yıldız'ın cenazesinin dün akşam saatlerinde Kırşehir'e geldikten sonra detaylı otopsi için yeniden Ankara'ya götürüldüğü, sonrasında yeniden memleketine gönderildiği ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesinde meydana geldi. Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru evli ve 2 çocuk babası Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı. Bunun üzerine Yıldız otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Yıldız bu sırada geriye kayan aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Erol Yıldız, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Cenazeye katılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Hakkı Öznur, "Erol Yıldız kardeşimiz üzerimizde hakkı ve emeği çok olan bir kardeşimizdir. Vatanına, milletine, devletine bağlı bir kardeşimizdir. Dün elim bir olay neticesinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Şehit liderimiz cennet mekanında Muhsin başkanla birliktedir. Biz elim olayla ilgili kamuoyuna yansıyan gelişmeler var. Biz bu sürecin yakından takipçisiyiz. Bizler camia olarak elim olayla ilgili gelişmelerin takipçisiyiz. Tabi şüphe ve kuşkular var. Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açmasını doğru buluyoruz" dedi.