Mühip Kanko: AKP İktidarları Döneminde Öğretmen Maaşı Asgari Ücrete Oranla Yüzde 46 Oranında Düştü

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, "22 Yıllık AKP iktidarları döneminde öğretmen maaşı asgari ücrete oranla yüzde 46 oranında düştü. 2002 yılında mesleğe yeni başlayan bir öğretmen maaşı asgari ücretin 3,45 katı iken bu maaş farkı 2023 yılında sadece 1,88 oranına denk gelmektedir" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, en alt kademedeki memura yüzde 85 civarında yapılırken öğretmen, akademisyen, doktor, mühendis gibi kamu görevlilerine düşük oranlarda zam yapılması sonucu kamudaki maaş adaletsizliğinin arttığına dikkat çekti. Kanko, öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmeleri yaptı:

" DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE, İLKOKUL MEZUNU BİR TEMİZLİK PERSONELİ, DOKTORALI BİR AKADEMİSYENDEN DAHA YÜKSEK MAAŞ ALMAZ: Kamudaki maaşlarda hali hazırda çok ciddi bir adaletsizlik mevcut olduğunu biliyoruz. Kamu işçilerine yapılan zamlardan sonra kamu kurumlarındaki temizlik görevlisi, çaycı, şoför gibi işçi kadrosundaki çalışanların üniversite mezunu kamu görevlilerinden daha yüksek maaş aldığı garip bir durum ortaya çıktı. Doktora unvanına sahip bir akademisyen üniversitedeki temizlik görevlisinden, vergi müfettişi çaycıdan, mühendis yanında çalışan işçiden düşük maaş alıyor. Gerçekten de dünyanın hiçbir yerinde ilkokul mezunu bir temizlik personeli, doktoralı bir akademisyenden daha yüksek maaş almaz. 22 yıllık AKP iktidarında öğretmenlerin alım gücü yüzde 46 oranında düştü. 2002 yılında öğretmen maaşı asgari ücretin 3,45 katı iken, 2023 yılında sadece 1,88 oranına denk gelmektedir.

ÖĞRETMENLERİN HAZIRLIK ÖDENEĞİ EN AZ BİR MAAŞ KADAR OLMALI: Öğretmenlere ödenecek hazırlık ödeneğinin bin 400 lira gibi cüzi bir miktar. Yıllar içinde öğretmenlerimize reva görülen hazırlık ödeneği çok düşük miktarda kalmıştır. Bu ödeneğin bir an önce revize edilerek en az bir maaş kadar olması gerekmektedir. AKP iktidarı, 22 yıllık süreçte öğretmenlerimizin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunları çözmek yönünde yeterli ve gerekli adımları atmamış, kadrolaşma, eğitimin niteliğini değiştirme, bilimsellikten ve ulusal değerlerden yoksun müfredat programları, sözleşmeli öğretmenlikte açlık sınırına yakın ücret politikaları öğretmenlerimizin içine düştüğü sorunları çığ gibi büyütmüştür. AKP iktidarları döneminde öğretmenlerin alım gücü çok fazla düşmüştür.

2002 YILINDAN BU YANA ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE ORANLA YÜZDE 46 ORANINDA DÜŞMÜŞTÜR: 2002 yılında mesleğe yeni başlayan bir öğretmen maaşı asgari ücretin 3,45 katı iken bu maaş farkı 2023 yılında sadece 1,88 oranına denk gelmektedir. Bu hesaba göre 2002 yılından bu yana öğretmenlerin maaşları asgari ücrete oranla yüzde 46 oranında düşmüştür. Bugün öğretmenlerin yüzde 95'i kredi kartı borçlusu yüzde 90'ı bankaya borçluyken 3'te 1'i de ek iş yapmaktadır. Asgari ücrete oranla maaşı eriyen eğitim emekçisi öğretmenlerimizin bugünkü koşullara göre en düşük 39 bin 336 TL maaş alması gerekirken mesleğe yeni başlayan sözleşmeli bir öğretmene 21 bin 500 lira maaş verilmektedir. Göreve yeni başlayan sözleşmeli öğretmenler 21 bin 500 TL maaş almaktayken, bir ay boyunca 144 saat derse giren ücretli bir öğretmen ay sonunda en fazla 8 bin 280 TL ücret almaktadır. Açlık sınırının ve asgari ücretin altında maaş alan bu eğitim emekçileri geçim derdi yüzünden mesleğe nasıl verimli olabilir ki?

25 YILLIK KADROLU BİR ÖĞRETMEN 25 BİN 154 TL MAAŞ ALMAKTA: Bilindiği üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleği basamaklandırılmıştır. Ülke genelinde devlet okullarında 975 bin 698 öğretmen görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerin 519 bin 974'ü uzman, 66.679'u başöğretmendir. 389 bin 045 öğretmenin ise unvanı bulunmamaktadır. Kadrolu öğretmen sayıları 879 bin 925'dir. 25 yıllık görev süresi bulunan kadrolu bir öğretmen 25 bin 154 TL maaş almaktadır. Mevcut durumda başöğretmenler 4 bin 943 TL, uzman öğretmenler ise diğer öğretmenlere göre 2 bin 471 TL fazla maaş almaktadır. Buna göre, 25 yıllık öğretmen; 25 bin 154 TL, 25 yıllık uzman öğretmen; 28 bin 058 TL, 25 yıllık başöğretmen, 30 bin 965 TL maaş almaktadır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN 8 BİN 280 LİRA MAAŞ ALMAKTA: 2016 yılında 668 sayılı KHK ile 652 sayılı KHK'da düzenleme yapılarak yeni atanacak öğretmenlerin tümünün sözleşmeli olarak göreve başlamaları sağlanmıştır. Buna göre öğretmenlerle bir yıllık sözleşme yapılmaktadır. İlk atandıkları yerde 3 yıl sözleşmeli ve çakılı olarak çalışmak zorundadırlar. 3 yıldan sonra kadroya geçirilen öğretmenler, çalıştıkları yerde 1 yıl daha kalmak zorundadırlar. Göreve yeni başlayan sözleşmeli öğretmenler 21 bin 500 TL maaş almaktadır. Ücretli öğretmenler haftalık en fazla 30 saat derse girer. 1 ders saati karşılığında 57,5 lira ücret alırlar. 120+24 saat derse giren ücretli bir öğretmen ay sonunda en fazla 8 bin 280 TL ücret almaktadır. Yaklaşık 85 bin dolayında ücretli öğretmen görev yapmaktadır."