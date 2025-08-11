Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu

Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Güncelleme:
Ankara'da 29 yaşındaki mühendis Furkan Aygar, Aselsan'a iş görüşmesine giderken otomobilinin yol temizlik aracına çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi'nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

29 yaşındaki Furkan Aygar'ın kullandığı otomobil ile aynı yönde giden başka bir otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait temizlik aracına arkadan çarptı. Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kazaya müdahale etti.

ARAÇTA SIKITI

Otomobilde sıkışan Furkan Aygar'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobilin sürücü ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Temizlik aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GENÇ MÜHENDİS ASELSAN'A GİDİYORMUŞ

Mühendis Furkan Aygar'ın dün tatilden döndüğü ve iş görüşmesi için ASELSAN'a gitmek için yola çıktığı bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
