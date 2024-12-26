Muhammed Ali Cinnah'ın 148. Doğum Yıldönümü Türkiye'de Anıldı

Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah, doğumunun 148'inci yıl dönümünde Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla anıldı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde, Cinnah'ın doğumunun 148'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Academy of Letters Başkanı Prof. Dr. Najeeba Arif ile İslamabad'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Pakistanlı davetli katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, Cinnah'ı, "Mirası nesillere ilham olmaya devam eden vizyon sahibi bir lider" olarak tanımladı.

Pakistan'ın kuruluşunda insanların Cinnah'a güvendiğini ve onun milyonların kalbinde taht kurduğunu kaydeden Neziroğlu, Cinnah'ın sadece ülkede birlik ve beraberliği sağlamadığını, aynı zamanda halkına geleceğe dair umut kaynağı da olduğunu söyledi.

Bağımsız, egemen, modern ve ilerici bir ülke kuran Cinnah'ın aynı zamanda Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de hayran olduğunu dile getiren Neziroğlu, "1938'de Atatürk'ün vefatının ardından Cinnah, Atatürk'ü o ana kadar yaşamış en büyük liderlerden biri olarak tanımladı." ifadesini kullandı.

Neziroğlu, Cinnah'ın mirasının iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde çok büyük rol oynadığını sözlerine ekledi.

Törende söz alan diğer konuşmacılar da Cinnah'ın fikirleri, kararlı karakteri ve liderlik özellikleriyle onun Pakistan'da bıraktığı mirasına değindi.