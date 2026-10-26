Muğla'ya turuncu, İstanbul ve Antalya'ya sarı kodlu şiddetli yağış uyarısı verildi

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İstanbul, Muğla ve Antalya için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın Muğla, İstanbul ve Antalya'da şiddetli yağış beklendiği belirtildi.

Muğla için turuncu, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için ise sarı kodlu uyarı verildiği hatırlatılan açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA