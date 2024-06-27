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Muğla ve Güney Bölgelerinde Aşırı Sıcaklara Dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, Muğla başta olmak üzere güney bölgelerine giden vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyardı. Yıldırım, sıcaklıkların 38 derece civarında olduğunu ve yer yer 40 dereceye kadar çıktığını belirtti. Vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, Muğla başta olmak üzere güney bölgelerine giden vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyardı. Yıldırım, "Muğla'da sıcaklıkların 38 derece civarında. Nemin artmasıyla birlikte de tespit edilen sıcaklığın yer yer 40 dereceye vardığı gözlemleniyor. Vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor" dedi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklarının yarın itibarıyla mevsim normalleri civarına ineceğini belirterek, ANKA Haber Ajansı ile şu bilgileri paylaştı:

"Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarını yarın itibarıyla Güney Ege kıyıları, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç ülkemiz genelinde 3-5 derece azalacağı, ancak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

"Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklentimiz yok"

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklentimiz yok. Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığı 29 derece, İzmir'de günün en yüksek sıcaklığı 33 derece, Ankara'da da günün en yüksek sıcaklığının 33 derece civarında olması bekleniyor. İstanbul'da rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor. Bundan dolayı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Diğer illerimizde ise yağış beklentimiz yok.

Muğla'da sıcaklıkların 38 derece civarında. Nemin artmasıyla birlikte de tespit edilen sıcaklığın yer yer 40 dereceye vardığı gözlemleniyor. Vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca Muğla, Antalya, Mersin, Adana kesiminde yağış beklentimiz olmadığını söyleyebiliriz.

"Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir ve Bilecik'te yarın yağış bekliyoruz"

Cuma için Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bilecik çevrelerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Onun dışında yurt genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normali üzerindeydi. Hafta sonu itibarıyla mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Serdar Yıldırım Muğla Hava Durumu Sağlık Güncel Haberler

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