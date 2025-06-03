Muğla Valisi Akbıyık'tan Deprem Açıklaması
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesabından bilgi vererek, şu an için olumsuz bir durum olmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
MUĞLA VALİSİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel