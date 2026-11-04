Muğla Ula'da kaybolan Alzheimer hastasının son görüntüsü kameraya yansıdı

MUĞLA'nın Ula ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter'i (87) arama çalışmaları sürüyor. Yeter'in yolda yürürken son görüntüsünün bir villanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Olay, 2 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası ağabeyi Kemal Yeter'e ulaşamayan Mestan Yeter (77), kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kemal Yeter için AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME), itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Akkaya ve çevresindeki kırsal alanda sürdürülüyor. Yeter'in kayıp olmadan önce son görüntülerinin bulunduğu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, Akyaka Kadın azmağı çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şu ana kadar Yeter'e dair bir iz bulunamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı