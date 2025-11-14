Muğla -Şehit Astsubay Başçavuş Kuran, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Haberler

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran (37) memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi, hava yoluyla Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'na getirildi. Burada şehit Kuran için karşılama töreni düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın özgeçmişi ve dualar okundu. Törenin ardından Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın naaşı, cenaze namazı için Ekinanbarı İlkokulu'nun bahçesine götürüldü. Cuma namazı sonrası düzenlenen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehidin babası Osman Kuran, annesi Huriye Kuran, eşi Gülşah Kuran, oğulları Aras (10), Bartu (5) ve 7 aylık Barlas, yakınları, askeri ve sivil erkan olmak üzere binlerce kişi katıldı. Kuran'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kardeşleri gözyaşı döktü.

Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Edilen duaların ardından şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi, tören mangası eşliğinde Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

