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Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor
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Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde hava sıcaklığının 31-32 dereceye ulaşmasıyla yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler denize girip su sporları yaparak serinledi.

Muğla'nın turistik ilçelerinde, sıcak havadan etkilenen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji verilerine göre, Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 31 derecenin üzerinde ölçüldü.

İlçedeki vatandaşlar ve tatilciler, serinlemek için denizi tercih etti. Bazı tatilciler su sporları yaparak denizin keyfini çıkarırken, bazıları da güneşlendi.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Marmaris'te de kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Hisarönü ve Orhaniye Kız Kumu plajlarında güneşlenip denize girdi.

Bazı turistler su parklarında eğlenirken, bazıları da su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle adrenalin yaşadı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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