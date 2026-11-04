Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Ortaca'da gönüllü gençler Sarıgerme'de limon hasadına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Ortaca'da gönüllü gençler Sarıgerme'de limon hasadına katıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gönüllü gençler, Uluslararası Gençlik Merkezi'nin etkinliğinde Sarıgerme Mahallesi'ndeki limon bahçelerinde hasada katıldı. Gençler, üreticilerle limon toplayarak tarımsal üretimi yerinde tanıdı; gönüllülük ve yerel üretime farkındalık amaçlandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gönüllü gençler, limon hasadına katılarak tarımsal üretime destek verdi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, gönüllü gençler Sarıgerme Mahallesi'ndeki limon bahçelerinde buluştu.

Üreticilerle bir araya gelen gençler, limonları dalından toplayarak hasat çalışmalarına katıldı. Tarımsal üretim sürecini yakından tanıma fırsatı bulan gençler, üreticilerin emeğini yerinde gördü.

Etkinlikle gençlerde gönüllülük, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, yerel üretimin önemine ilişkin farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Kekova'daki 4 bin 700 yıllık batık Guinness'e girdi! Resmen dünyanın en eski batığı ilan edildi

Osmanlı batığı sandılar! 4 bin 700 yaşında çıktı, rekor kırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında iki gündür odakta! Şişli Belediyesinin borcunu ödemeleri istenmiş

Resul Emrah paçayı zor kurtarır! İddialar inanılmaz
Kürsüde şehit fotoğraflarını gösterdi! Dervişoğlu'ndan İmralı çıkışı

Fotoğrafları kürsüde göstererek seslendi! Dervişoğlu'ndan olay tepki
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Genç anne yaşadıklarını böyle anlattı

Hayat kurtardığı gün başına gelenle yıkıldı! "Depremden korkarken..."
Trump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti

Dünya bu mesajı konuşuyor! Trump'ın kendi oteline bakın ne yazdılar
TCDD Genel Müdürü açıkladı! Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor

Ankara-İstanbul arası artık daha kısa olacak
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi

Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! Aralık ayında nikah masasına oturacak

"İmzayı atmazsan beni unut" demişti! Sürpriz bir gelişme yaşandı