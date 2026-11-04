Muğla Ortaca'da gönüllü gençler Sarıgerme'de limon hasadına katıldı

Muğla Ortaca'da gönüllü gençler Sarıgerme'de limon hasadına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Ortaca ilçesinde gönüllü gençler, Uluslararası Gençlik Merkezi'nin etkinliğinde Sarıgerme Mahallesi'ndeki limon bahçelerinde hasada katıldı. Gençler, üreticilerle limon toplayarak tarımsal üretimi yerinde tanıdı; gönüllülük ve yerel üretime farkındalık amaçlandı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde gönüllü gençler, limon hasadına katılarak tarımsal üretime destek verdi.
Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, gönüllü gençler Sarıgerme Mahallesi'ndeki limon bahçelerinde buluştu.
Üreticilerle bir araya gelen gençler, limonları dalından toplayarak hasat çalışmalarına katıldı. Tarımsal üretim sürecini yakından tanıma fırsatı bulan gençler, üreticilerin emeğini yerinde gördü.
Etkinlikle gençlerde gönüllülük, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, yerel üretimin önemine ilişkin farkındalık oluşturulması amaçlandı.