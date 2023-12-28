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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AKDENİZ'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AKDENİZ'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 13.40'ta Akdeniz'de, merkez üssü Marmaris ilçesinin 43,28 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 57,39 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Marmaris'te hafif şekilde hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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