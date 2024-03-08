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Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 36 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Afad'dan yapılan açıklamada Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD "SON DAKİKA" OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

36 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesine 41,39 kilometre mesafede olan depremin, 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Öte yandan Muğla'da paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi.

Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Marmaris Deprem Muğla AFAD Güncel Haberler

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