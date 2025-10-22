Muğla İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın batısında, ilerleyen saatlerde ise il genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel