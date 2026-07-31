Muğla’daki yangınlarda 5 bin hektardan fazla alan zarar gördü

MUĞLA'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından soğutma çalışmaları sürüyor. İki ilçede zarar gören alanın 5 bin hektardan fazla olduğu belirtildi.

Seydikemer'in Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz saat 07.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 20 helikopterle havadan, 410 araç ve 1141 personelle karadan müdahale edildi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahalledeki 408 hanede yaşayan 703 kişi geçici olarak tahliye edildi. Yangında, 55 yapı da zarar gördü. Yangın bölgesinin Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yakın olması nedeniyle 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Saat 12.00 sıralarında geçici olarak trafiğe kapatılan Seydikemer-Antalya kara yolu, saat 23.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

ALEVLERİN ARASINDA KALAN ORMAN İŞÇİLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Orman yangınına müdahale eden orman işçilerini taşıyan arazöz ile kamyonet, önceki gün alevlerin arasında kaldı. Her iki araçta hasar meydana gelirken, personel son anda araçlardan inerek güvenli bölgeye ulaştı.

SEYDİKEMER'DE YANGININ İZLERİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Seydikemer'de orman yangınında zarar gören alan dronla görüntülendi. Yangının etkili olduğu bölgenin gri renge büründüğü görülürken, bazı noktalardan beyaz dumanların yükselmeye devam ettiği dikkati çekti.

TAMP KAPSAMINDA DESTEK

Türk Kızılay personeli ve gönüllüleri tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yangın bölgelerinde beslenme desteği sağlandığı bildirildi. Ekiplerin, yangına müdahale eden afet müdahale ekipleri ile yangından etkilenen vatandaşlara yiyecek ve içecek desteğinde bulunduğu belirtildi. Öte yandan koordinasyon merkezinde vatandaşlar ve gönüllü firmalar, yangın bölgesinde görev yapan ekiplere ulaştırılmak üzere su, ayran ve temel ihtiyaç malzemelerinin hazırlanması için seferber oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Seydikemer'deki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

FETHİYE'DE DE ORMAN YANGINI

Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Dün sabah saatlerinde enerjisi düşürülen yangında, bazı noktalarda rüzgarın etkisiyle yeniden alevler yükseldi. Yangına 10 helikopter, 3 uçak, 31 arazöz, 12 su tankeri, 2 dozer ve 210 personelle müdahale edildi. Yangın bugün kontrol altına alındı.

Seydikemer'de ilk belirlemelere göre orman ve tarım alanı olmak üzere 5 bin hektardan fazla, Fethiye'de ise 200 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan her iki ilçedeki ormanlık alanlarda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı