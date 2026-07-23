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Fethiye’deki yangının tahribatı havadan görüntülendi

Fethiye’deki yangının tahribatı havadan görüntülendi
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve gece boyunca ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından helikopterden çekilen görüntüler, bölgedeki büyük tahribatı gözler önüne serdi. Yangının etkilediği geniş alan ve doğadaki zarar dikkat çekti.

Muğla'nın gözde turizm ve doğa merkezlerinden Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere müdahale etmek için bölgeye çok sayıda havadan ve karadan söndürme ekibi sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 24 SAAT SÜRDÜ

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve çevre belde destek ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmaları gece boyunca aralıksız devam etti. Arazinin zorlu şartlarına ve rüzgara karşı zamanla yarışan ekipler, 24 saatin sonunda yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgede olası bir tekrar alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor.

YEMYEŞİL ÖRTÜ YOK OLDU

Yangının kontrol altına alınmasının ardından helikopterle havadan yapılan inceleme ve çekimlerde yürek burkan manzara ortaya çıktı. Bir zamanlar kartpostallık görüntülere sahne olan, yemyeşil çam ağaçlarıyla kaplı İnlice Mahallesi'nin tamamen karardığı görüldü.

TAHRİBAT HAVADAN KAYDEDİLDİ

Havadan kaydedilen görüntülerde, doğanın kül olan acı tablosu ve yangının bölgede bıraktığı tahribatın boyutu net bir şekilde gözler önüne serildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangında 300 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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