Muğla'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fethiye-Antalya kara yolunda bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın motor kısmından duman çıkmasıyla başladı ve otobüs şoförü yolcuları tahliye etti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fethiye- Antalya kara yolu Gerişburnu mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 USF 28 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı.

Otobüs şoförü, durumu fark edince aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Ardından alev alan otobüse ilk müdahale otobüs çalışanları ile çevredekiler tarafından yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, otobüste hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
